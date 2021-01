Covid-19/Maroc : la courbe épidémiologique hebdomadaire accuse une baisse de -26% (ministère)

La courbe épidémiologique hebdomadaire relative à la Covid-19 au Maroc a accusé une baisse de -26% jusqu’au 3 janvier, a indiqué le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane Belfkih.Dans sa présentation du bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique, le responsable sanitaire a fait savoir que la courbe de décès a également enregistré une baisse de -13,4%, jusqu’au 3 janvier.

Selon lui, le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 affiche une amélioration légère et continue et s’est stabilisé à 0,80, attribuant cette amélioration aux efforts consentis et aux mesures prises en la matière et respectées par les citoyens.

Il a espéré, à cet égard, de faire baisser le taux de reproduction du virus à moins de 0,7 dans les prochains jours.

Le responsable a, dans ce sens, mis en avant l’importance de respecter les mesures sanitaires préventives qui sont de nature à limiter la propagation du virus, notamment le port des masques de protection, le lavage régulier des mains et la distanciation physique.

Par ailleurs, le bilan bimensuel du ministère a évoqué les faits marquants relevés jusqu’au 4 janvier, en lien avec la situation épidémiologique, en particulier la poursuite des préparatifs et les dernières retouches pour la mise en œuvre du programme national de vaccination contre la Covid-19 et l’augmentation du nombre des test antigénique rapide (TAR).