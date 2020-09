Covid-19 : Le Maroc pointe au 38ème rang mondial des pays les plus touchés par le Coronavirus

Le Maroc se positionne au 38-ème rang dans le monde et 3-ème en Afrique en ce qui concerne le nombre de contaminations, a précisé mardi le ministère de la santé.Pour ce qui est du nombre des décès, le Royaume pointe à la 44-ème position mondialement et 4-ème en Afrique et 32-ème au niveau mondial et 2-ème en Afrique en ce qui concerne le nombre de tests, a fait savoir le chef de division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et lutte contre les maladies relevant du ministère, Abdelkrim Meziane Bellefqui.

Présentant le bilan bimensuel relative à la situation épidémiologique liée au Covid-19, le responsable sanitaire a indiqué que le taux de reproduction du virus est stable actuellement à 1,11 et que le plan national de lutte contre la Covid-19 vise à le faire chuter à -1.

Il a, en outre, mis la lumière sur l’évolution de la situation épidémiologique durant les deux dernières semaines, soulignant que le nombre de cas de contaminations dans le Royaume, du 7 au 13 septembre, a atteint 14.292, contre 10.995 du 31 août au 6 septembre, soit une augmentation de 30%. Le nombre de personnes déclarées guéries a, de son côté, affiché une hausse de 37% (de 8.919 à 12.254), tandis que le nombre de décès a accusé une baisse de 13% (217 contre 250) durant la même période, a-t-il précisé.

Il a, également, rappelé que 88.203 est le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars, contre 68.970 personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 78,2%, notant que le nombre de décès est de 1.614, soit un taux de létalité de 1,8% et le taux d’incidence est de 243/100.000 habitants.

Selon le responsable sanitaire, le taux d’incidence hebdomadaire a commencé à augmenter de manière rapide, à partir du mois de septembre.

S’agissant de la répartition du taux d’incidence hebdomadaire pour chaque 100.000 habitants suivant les régions, du 7 au 13 septembre, M. Bellefqui a fait observer que les régions concernées par un taux d’incidence de 20/100.000 habitants sont l’Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra.

Quant au nombre de décès après mi-août, il a atteint plus de 200 cas par semaine, a-t-il relevé.