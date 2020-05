Covid-19 : l’ambassade de Belgique fait un don au groupe de femmes d’Igné

C’est depuis plusieurs mois que l’ambassade de Belgique parraine un groupe de femmes de la région d’Igné dans leurs efforts pour sortir de la pauvreté.

L’ambassade de Belgique, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, a offert le 5 mai à Brazzaville des produits consommables et non consommables de première nécessité au groupe de femmes d’Igné, dans le département du Pool.

Selon l’ambassade de Belgique, l’initiative permettra à ce groupe de femmes « de garder la tête hors de l’eau et leur rappeler que ceux qui les parrainent conservent en elles toute leur confiance. La crise du coronavirus, les mesures de confinement, l’arrêt des échanges économiques ont porté un coup dur à leur entreprise, mais n’ont pas altéré leur volonté de se construire un avenir meilleur ».

C’est depuis plusieurs mois que l’ambassade de Belgique parraine un groupe de femmes de la région d’Igné dans leurs efforts pour sortir de la pauvreté. Dans le cadre du projet « Telema » du ministère des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, et avec un financement de l’Agence française de développement, ces femmes s’organisent, se forment et travaillent pour développer des activités génératrices de revenus.