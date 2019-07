Coupe africaine de la confédération : Etoile du Congo croisera Pyramids

Dans le cadre du tour préliminaire de la compétition, les Stelliens seront reçus, le 9 août, par le club égyptien de Pyramids FC en match aller avant de recevoir son adversaire à Brazzaville entre le 23 et 25 août.

L’adversaire de l’Etoile du Congo n’était pas encore connu quand la Confédération africaine de football a dévoilé le tableau du tour préliminaire de ses compétitions interclubs. En Ligue africaine des champions, l’AS Otoho croisera les Sud-africains de Mamelodi Sundowns alors que dans le tableau de l’Etoile du Congo, il était marqué Egypte 2 avant que l’adversaire ne soit officiellement dévoilé.

Ce sera alors la première fois qu’un club congolais affronte cette formation en compétition africaine. Le club qui va découvrir la compétition africaine s’est donné les moyens pour aller le plus loin possible. Les différentes étapes qui ont marqué l’histoire de cette formation prouvent à suffisance que c’est un adversaire que l’Etoile du Congo doit prendre au sérieux. Il est fondé en 2008 sous le nom d’Al Assiouty sport puis promu en premier League égyptienne pour la première fois en 2014 avant d’être relegué pour avoir gagné seulement deux matches sur les trente-huit au cours de l’exercice 2014-2015. Après avoir passé la saison suivante en second league, cette formation a retrouvé l’élite lors de la saison 2017-2018.

La fin de la saison marque un tournant décisif dans l’histoire du club. Il a été rachété par Turki Al Sheikh. Le 28 juin 2018 débute une nouvelle ère avec pour conséquence le changement de nom. Le club devient Pyramids FC et change d’ambitions. Cette équipe, a-t-on appris, dispose d’une ossature de qualité bâtie autour de nombreux joueurs parmi lesquels ceux venant du championnat brésilien, des valeurs sûres du championnat égyptien et même quelques internationaux ayant participé à la Coupe du monde 2018.

La même source indique, par ailleurs, qu’ « en l’espace de trente jours, ce sont trente-deux millions d’euros qui sont investis dans cette refonte du staff et de l’effectif. Il s’agit d’un record sur le continent africain », souligne Wikipédia. Le vainqueur de cette double confrontation recevra entre le 13 et 15 septembre le vainqueur CR Belouizdad d’Algerie- Coton du Tchad.