Côte d’Ivoire: la jeunesse du Rhdp du Bélier annonce un dialogue des jeunes après les violences électorales

La Coordination de la jeunesse du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, pouvoir) de la Région du Bélier (Centre ivoirien) annonce un dialogue des jeunes via un forum en vue de renforcer la cohésion sociale suite aux violences liées au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 ayant occasionné des morts. »C’est au nom de cette paix et de cette cohésion sociale chères au président Alassane Ouattara que nous voudrions dans les jours à venir créer un cadre d’échanges à l’attention de la jeunesse du Bélier et du Grand centre Baoulé », a indiqué Samuel Konan, coordonnateur de la jeunesse Rhdp du Bélier, dans un communiqué.

Selon le coordonnateur de la jeunesse du Rhdp du Bélier, ce forum devrait « permettre à cette jeunesse de jeter les bases d’un dialogue ouvert et fraternel qui conduira au maintien d’un climat de paix et de vivre ensemble entre filles et fils de la région et celle du grand centre Baoulé ».

L’opposition a appelé au boycott actif du scrutin ayant entraîné des heurts. Vu la persistance de ces violences étant de nature à détériorer le tissu social, Samuel Konan a invité la jeunesse du Bélier à « plus de retenu » afin de maintenir la paix et la cohésion sociale dans la région.

« Je voudrais inviter toute la jeunesse à s’approprier ce cadre d’échanges conviviaux car pour la paix, aucun sacrifice n’est trop grand », a-t-il lancé. Pour lui, le scrutin pour l’élection du président de la République, s’est déroulé « conformément aux dispositions de la Constitution ».

Il a déploré que ce scrutin ait été entaché par de multiples violences avec des pertes en vies humaines dans plusieurs régions notamment dans la région du Bélier. Des communautés se sont malheureusement affrontées.

« Ces violences survenues dans les localités de Tiébissou et de Toumodi qui ne se justifient nullement en raison des liens étroits, fraternels et anciens unissant les populations de notre région, des populations qui vivent en bonne intelligence depuis toujours », a-t-il poursuivi.

Le calme est revenu dans les différentes localités de la Région du Bélier. Ce forum des jeunes devrait permettre d’apaiser la situation via un dialogue qui devra être soutenu par les propos des leaders politiques afin que la paix soit traduite dans les comportements.