Coronavirus : le Congo totalise cent jours de vie sous la pandémie

Le premier cas Covid-19 est officiellement annoncé dans le pays le 14 mars 2020. Deux semaines plus tard, le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a décrété le confinement général de la population. Le Congo est ainsi entré dans un mode de vie jamais connu auparavant où même la salutation fait désormais partie des interdits dans le but de couper la chaîne de contamination. Le point de la pandémie qui totalise cent jours dans le pays ce mercredi 24 juin.

Le point épidémiologique de Covid-19 du 22 juin indique que le pays a atteint 1087 cas positifs, 456 guéris et 37 décès. Bien avant d’atteindre ces chiffres, le gouvernement avait pris des dispositions pour éviter le pire à travers le confinement qui a été décrété le 28 mars et entré en vigueur le 2 avril. Frontières, écoles, églises, lieux de loisirs fermés. Pas de déplacements injustifiés, le nombre de personnes aux mariages et funérailles limité au nom des mesures barrières visant à couper la chaîne de contamination.

« Nous allons tous combattre pour sauver notre économie et notre société de la noyade consécutive au règne de la pandémie de Covid-19. Nous allons tous combattre pour que le pays reste debout et poursuive avec hardiesse sa marche vers le développement. On ne va pas au combat, on ne mène pas le combat, on ne gagne pas le combat, sans règles strictes à observer, sans détermination inébranlable et sans discipline de fer. A la vérité, l’observance de toutes les règles édictées, la détermination et la discipline de tous forment l’essentiel du combat. Combattre pour soi, combattre pour nous tous, c’est avant tout s’y conformer », déclarait le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, en annonçant l’état d’urgence sanitaire et le confinement le 28 mars.