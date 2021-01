Coronavirus : le Congo en quête d’un vaccin approprié

A l’instar des autres pays du monde, le Congo est également dans la course au vaccin contre le Covid-19. Les autorités sanitaires se sont retrouvées à Brazzaville le 25 janvier 2021 pour statuer sur celui qui conviendrait au pays

Quel vaccin du covid-19 pour le Congo ? Cette problématique a réuni autour d’une table, les pharmaciens, médecins et biologistes du pays à l’effet d’examiner la nature du vaccin qui permettrait de circonscrire cette pandémie. La journée de travail dite scientifique a permis de survoler certains paramètres ayant trait à la manifestation de la maladie.

Au cours des travaux, les personnels de santé ont examiné et évalué les effets secondaires post-vaccin. La nature du vaccin qui correspondrait et le nombre de doses, la sensibilisation et le dépistage massif de la population et l’administration des malades asymptomatiques. D’après le directeur de la pharmacie et du médicament: « le Congo a un guide de pharmacovigilance reconnu à l’international et nous avons informé les pharmaciens, médecins et biologistes médicaux. Nous avons expliqué comment notre pays peut se procurer du vaccin anti-covid-19. Pour choisir ce vaccin, nous nous basons sur la qualité, l’innocuité, l’efficacité et le coût ».

Les doses seront mises sur pied pour une traçabilité et un meilleur suivi des produits destinés à soulager les douleurs et les problèmes psychologiques.