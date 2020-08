Coopération : Jean-Claude Gakosso en visite officielle au Togo

Le ministre des Affaires étrangères congolais a été accueilli à l’aéroport International Gnassingbé Eyadema ce mercredi 19 août, par son homologue togolais, Robert Dussey.

Jean-Claude Ngakosso, Ministre des Affaires Etrangères est en visite officielle de 48 heures au Togo. Les deux ministres ont mené des discussions mercredi à Lomé. Plusieurs points ont été arrêtés. C’était aussi une occasion de revoir les liens de coopération qui existent entre les deux pays.

Il est important de savoir qu’en 1986, le Togo et la république du Congo ont signé un accord de coopération créant une commission mixte. Mais les deux nations ne se sont jamais retrouvées sur un plan bilatéral malgré les bonnes relations diplomatiques et de coopération qu’ils entretiennent. Il se pourrait que les choses connaissent très prochainement une évolution dans ce sens.

« Nous avons décidé de renforcer notre relation bilatérale en signant dans les prochains jours un mémorandum politique et diplomatique entre le Congo Brazzaville et le Togo. Nous avons également décidé de signer pour une exemption de visas pour les passeports diplomatiques et de services entre nos deux pays », a indiqué Prof Dussey lors d’une conférence de presse conjointe.

Les deux ministres ont annoncé une prochaine signature d’un accord de coopération entre les Chambres de commerce de Lomé et de Brazzaville voire de Pointe-Noire. Il est ensuite prévu un autre accord de partenariat entre le Port autonome de Lomé et le Port de Pointe-Noire.

« Je dois dire l’immense bonheur qui est le mien d’être présent sur cette terre mythique de Lomé. Lomé est la terre du wax qui est très prisé dans les deux Congo… Je salue le leadership du Président Faure Gnassingbé et de mon frère Robert Dussey qui ont su porter la voix de l’Afrique au moment où il le fallait. Ensemble, nous avons salué l’intégration du continent qui est en marche à travers le traité de la ZLECAF que nous avons ratifié », a déclaré Jean-Claude Ngakosso.

Il a aussi été question de revoir le sujet sur la circulation des personnes et des biens entre le Congo et le Togo. Il en ressort que ladite circulation sera rendu fluide pour les bien de ces deux pays amis. Le sujet concernant la crise libyenne a aussi été de mise.

Notons que le Chef de la diplomatie congolaise prendra part jeudi à la cérémonie de l’hommage national qui sera rendu à l’ancien Premier ministre togolais et ancien Secrétaire général de l’OUA, Edem Kodjo décédé à Paris le 11 avril dernier.