Congo : Warka Gang prépare son premier album

Ce groupe de Pointe-Noire prépare la venue de son tout premier opus qui va s’intituler « Contrôle ». Warka Gang est encore en studio pourtant il fait déjà parlé de lui.

L’album qui contera dix titres est déjà attendu par les pontenégrins. Produit par la maison Sky Vision Musik label, le groupe est en train de finaliser cet opus dont la sortie officielle est annoncée pour les prochains jours.

Le groupe Warka Gang fait dans la musique urbain, l’afro trap et du rap. « Nous l’appelons Contrôle parce que nous sommes maintenant capables de nous défendre. Car tous les jours nous avons des défis à relever. Dans cet album, nous allons parler de la vie que nous menons au quotidien : d’où venons-nous ? Où allons-nous ? », a expliqué Djames Crazy, un des membres du groupe.

Dirigé par MC Kulzer, le groupe entend mettre cet album sur le marché et sur les plateformes de téléchargement légales le plus tôt possible. Le déconfinement par palier amorcé par les pouvoirs publics, faisant de Brazzaville et Pointe-Noire deux localités fermées aux autres, n’aide en rien les artistes musiciens qui optent maintenant pour les réseaux sociaux.

Warka Gang est l’un des dernières formations nées de la ville océane. Il comptait au départ des artistes comme Djams Crazy, Idolostrice, Singou Djem’s, Guelor Francisco, Siboy et Léo Marcus.

« Après les autres ont quitté le groupe, nous sommes restés à deux : D. Crazy et Mc Kulzer. Depuis leur départ, nous continuons à travailler pour l’essor du groupe », a précisé Djames Crazy.

Notons que Warka Gang nourrit d’autres projets, entre autres ouvrir un studio d’enregistrement à Pointe-Noire. Il se réjouit d’avoir travaillé avec des artistes qui ont pignon sur rue dans la ville économique comme Super Cvm, Czer, Skalbo de Arsenal 242, Proto Mwan Bwal de Br. Squad musik, Mc Killer, Congolino et Boozy.