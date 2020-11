Congo : vers la mise sur pieds de la Fédération de sambo

Les membres du bureau du comité national de sambo ont décidé de convoquer l’assemblée générale constitutive de la Fédération le dimanche 22 novembre 2020.

La république du Congo a besoin d’une Fédération de sambo qui aura qui aura son siège à Pointe-Noire. L’assemblée générale constitutive de la Fédération congolaise de cette discipline est convoquée, le 22 novembre, au complexe sportif de Pointe-Noire. Cette décision a été prise à l’issue de la réunion du bureau du comité national de la discipline présidé par Arnaud Ndenguet.

Notons que ça fait plus de sept ans de se pratique le samba au Congo. Il y a cinq ans qu’a été mise en place du premier comité national de la discipline dans la ville océane et deux ans après la campagne de vulgarisation de cet art martial dans les départements du pays, la mise en place d’une fédération s’est imposée.

Réunis le 17 novembre dans la ville océane, les membres du bureau du comité national de sambo ont décidé de convoquer l’assemblée générale constitutive de la Fédération le dimanche 22 novembre. Cette décision est conforme à la loi portant organisation et développement des activités physiques et sportives, aux statuts de l’association congolaise de sambo, à la circulaire n°0455/MSEP-CAB/DGS-DAS du ministère des Sports et de l’Éducation physique relative à la convocation des assemblées générales.

Le sambo – art martial russe – est actuellement pratiqué dans six départements du Congo, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou, Bouenza et Niari.