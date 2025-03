Congo : une société turque prête à assurer la gestion des ordures ménagères

Les négociations entre le Congo et ladite entreprise est en cours pour mieux définir les termes du contrat sur le ramassage et le traitement des ordures à Brazzaville et Pointe-Noire.

« La société manifeste la volonté de démarrer les activités le plus vite possible », a précisé l’ambassadeur de Turquie au Congo, Hilmi Ege Türemen. Cette déclaration du diplomate turque a été faite à l’issue de son audience avec le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, mercredi 19 mars à Brazzaville.

La signature du contrat entre les deux parties va contribuer à la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des populations de Brazzaville et Pointe-Noire.

Rappelons que le contrat relatif à la délégation des services de collecte des déchets et d’exploitation des services de propreté de Brazzaville et Pointe-Noire, signé le 1er juillet 2015 entre la Société Congo environnemental service (Averda) et le gouvernement pour faire face à la forte production des déchets, a expiré le 13 avril 2023.

A cause des arriérés causé par le non-paiement de leur salaire, le personnel de la société Averda avait observé un mouvement de grève prolongé. Une situation qui a entraîné le blocage du mécanisme de collecte des ordures avec pour conséquence l’accumulation des déchets et l’inconfort des citoyens dans les deux capitales.