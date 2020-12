Congo : une sensibilisation sur la résistance aux antimicrobiens organisée à Pointe-Noire

La session de sensibilisation sur la résistance aux antimocrobiens s’est tenue à Pointe-Noire dans le cadre de la semaine mondiale pour un bon usage des produits contre les microbes.

La session a été placée sous la direction de N’kaya-Tobi, directeur général de l’élevage, qu’assistait Flore Mireille Mabika Bampoutou chargée de communication à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation (FAO) au Congo.

Pour les organisateurs, l’objectif général de cette sensibilisation est d’attirer l’attention des décideurs, des prescripteurs et des communautés sur la nécessité de bien utiliser les antimicrobiens afin d’éviter le développement et la propagation des résistances. Spécifiquement, il s’agit d’organiser un atelier de lancement officiel du projet de coopération technique « Appui à la sensibilisation et à la gouvernance de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens » ; une campagne de sensibilisation des décideurs, des praticiens de la médecine humaine et vétérinaire, les éleveurs ainsi que le grand public à la problématique de la résistance aux antimicrobiens ; des visites des élevages semi-industriels du secteur agroalimentaire ; une tribune télédiffusée sur la problématique de la résistance aux antimicrobiens.

Au cours de ces retrouvailles, les participants ont suivi une communication sur la résistance aux antimicrobiens développée par le Pr Esther Nina Ontsira Ngoyi et une autre sur la problématique de la résistance aux antimicrobiennes développée par Jean Ikolakoumou, coordonnateur national.