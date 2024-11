Congo : une formation sur la gestion des conflits en milieu scolaire

L’Organisation non gouvernementale (ONG) dénommée « Viens et vois » organise, du 15 au 17 novembre, une formation sur la gestion des conflits en milieu scolaire.

L’objectif est d’intégrer les acquis du cours de gestion des projets liés à la sensibilisation aux conflits, au fonctionnement du projet de prévention contre l’exploitation sexuelle, les abus et le harcèlement. La formation vise à former les formateurs en intégrant des modules spécifiques de gestion des conflits dans leur formation afin d’identifier les signes précoces de tension ou d’abus ainsi que de renforcer le système de plaintes à travers la mise en place d’un mécanisme de plaintes pour traiter les incidents liés à l’exploitation.

Pendant trois jours, les enseignements seront donnés en atelier sur plusieurs thèmes avec divers facilitateurs. La communication sur « La gestion des conflits » sera développée par le psychologue Kaya Boufala. Pour l’orateur, l’objectif est de familiariser les formateurs avec des notions et principes de sensibilité aux conflits, les causes courantes des conflits et les différents mécanismes de résolution de conflits.

La rencontre s’inscrit dans le cadre du projet de prévention contre l’exploitation sexuelle, les abus et le harcèlement. Le projet consiste à sensibiliser les élèves, les membres de l’organisation « Viens et vois » et tout le personnel enseignant sur les cas de conflits. Au total, trente participants ont été sélectionnés selon les critères de choix. Parmi eux figurent le personnel enseignant, le personnel éducatif, les élèves, les représentants de la Croix bleue internationale, les membres de l’organisation Viens et vois ainsi que les parents d’élèves.