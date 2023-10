Congo : une application mobile pour améliorer la prise en charge médicale

L’application SanteF est une initiative du jeune entrepreneur congolais, Précieux Giraud Dzondo.

La plateforme a pour but d’améliorer la prise en charge médicale et réduire le taux de mortalité lié aux erreurs médicales en République du Congo. C’est en 2014 que Précieux Giraud Dzondo lance SanteF qui, une année plus tard, est devenue une application mobile plaçant la famille au centre de l’amélioration de la prise en charge médicale grâce au numérique.

Depuis 2020, l’application est en ligne et disponible via le lien : http://bit.ly/2R9VtNd. La version actuelle de l’application SanteF est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play via un smartphone Android. Quant à la version IOS qui sera disponible sur IPhone, elle est en cours de création.