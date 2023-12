Congo : un atelier pour vulgariser le règlement d’exploitation des routes nationales

Le document adopté en septembre dernier, définit les règles d’usage de la route, les comportements à adopter par les usagers et le rôle des forces de l’ordre.

La capitale congolaise, Brazzaville a abrité à la fin du mois de novembre un atelier qui a réuni les acteurs du secteur routier. Cet atelier de sensibilisation avait pour but la vulgarisation du règlement d’exploitation des RN1, RN1 Bis et RN2. C’était une initiative de la société gestionnaire de la Route nationale 1 (RN), la Congolaise des routes (LCR) et la Délégation générale aux Grands travaux.

La rencontre a, en effet, réuni les représentants de la Direction générale des Transports terrestres; de la Direction générale de l’Entretien routier; de la Direction des infrastructures; de l’intersyndicale des transporteurs en commun du Congo; de la Direction générale des grands travaux; ainsi que du commandement de la gendarmerie nationale et du commandement de la sécurité civile.

Les participants à cette première phase de la campagne se sont alors engagés à assurer la mise en œuvre du nouveau règlement d’exploitation des RN, notamment la préservation du patrimoine routier de l’Etat. La campagne d’information devrait se poursuivre avec des actions de communication à l’endroit du grand public, des usagers de la route.