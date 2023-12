Congo : un accord pour améliorer l’environnement technologique des PME

Signé ce mercredi 20 décembre, entre la ministre des Petites et Moyennes entreprises (PME) et de l’Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et le directeur général de Software Group, Kalin Radev.

Le nouvel accord vise à améliorer l’environnement technologique des PME et de l’Artisanat. Au nombre des solutions numériques que va apporter Software Group dans le cadre de cet accord figure « PME business booster ».

« Il s’agit d’une plateforme qui intègre les outils permettant aux PME ainsi qu’aux artisans de maitriser le processus de demande et d’octroi des crédits digitaux ; de mise en place d’une galerie virtuelle pour le e-commerce. Beaucoup de jeunes Congolais vendent déjà en ligne. Il faut leur offrir davantage de solutions pour qu’ils développent leurs activités », a expliqué la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.

Adiac-congo.com indique que la plateforme d’affacturage mobile qui permet de digitaliser le financement B2B et favoriser la croissance des PME ; Open banking et sandbox réglementaire qui est un instrument visant à améliorer l’environnement numérique des startups en encourageant l’innovation dans le secteur des PME et de l’Artisanat.

Le directeur général de Software Group, Kalin Radev, a estimé que l’opportunité qu’offre cet accord permettra à sa structure d’accompagner le gouvernement dans le développement technologique de l’écosystème des PME et de l’Artisanat.