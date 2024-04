Congo-Turquie : vers le renforcement de la diplomatie parlementaire

Le sujet était au centre d’une rencontre entre l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie, Hilmi Ege Turemen et le président de la Commission affaires étrangères, coopération et des congolais de l’étranger de l’assemblée nationale, Pierre Obambi.

La séance de travail entre les deux personnalités visait à examiner les possibilités de renforcer la diplomatie parlementaire entre leurs deux pays.

« Pendant notre réunion, j’ai partagé la liste des nouveaux membres du groupe d’amitié interparlementaire qui a été récemment constitué, et nous avons échangé sur la coopération parlementaire entre nos deux pays, sur les investissements turcs, les accords en voie de ratification et la question liée à la possibilité d’exemption de visas, dans le but de consolider notre coopération parlementaire de façon à la rendre plus visible et active », a déclaré Hilmi Ege Turemen.

Les échanges ont permis d’établir des bases d’une coopération bilatérale dans plusieurs domaines. C’est ce qu’a affirmé Pierre Obambi, le président de la commission affaires étrangères coopération et des congolais de l’étranger de l’Assemblée nationale.