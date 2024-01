Congo : trois lauréats à la 5e édition du prix de l’innovation numérique

Paul Kitsoukou Ngoma, Reine Ovaga, Gervais Bidzié ont tous les trois remporté le prix de l’innovation numérique « Denis-Sassou-N’Guesso » 2023.

Ils étaient quatorze jeunes filles et garçon âgés de 18 à 29 ans, a avoir participé au programme « Seeds for the future » en 2023. Ils ont suivi une formation spécifique dans les domaines de pointe tels que l’intelligence artificielle, la 5 G, l’internet des objets et les technologies émergentes. A l’issue de la formation, trois start-up ayant requis l’attention du comité de gestion ont été déclarées meilleurs. Paul Kitsoukou Ngoma, Reine Ovaga, Gervais Bidzié en sont les lauréats.

Le premier prix a été remporté par le jeune inventeur Paul Kitsoukou Ngoma. Il a reçu un chèque d’un million cinq cent mille FCFA. Sa start-up dénommée « Tala », est une application conçue pour permettre aux personnes souffrant de la déficience visuelle de mieux s’orienter pendant leurs mouvements.

Le deuxième prix revient à Reine Ovaga, qui a obtenu un chèque d’un million FCFA. Elle a proposé une application mobile multifonctionnelle qui aide dans divers domaines. « Eyano tech est une application mobile qui permet de gérer différentes ressources. Dans le domaine de l’agriculture, elle aide à créer artificiellement une température propice au bon développement des plantes. En ce qui concerne l’élevage, l’application produit une température normale, nécessaire à la croissance du cheptel. Dans le domaine de l’habitat, Eyano tech aide à mieux gérer sa consommation électrique en vue de diminuer la facturation », a-t-elle expliqué.

Le dernier prix revient à Gervais Bidzié. Comme les autres, il a mis en place une application linguistique qui aide à traduire de manière instantanée des discours ou une communication d’une langue en une autre.

La 5e édition du prix de l’innovation numérique « Denis-Sassou-N’Guesso » 2023 s’est clôturée le week-end. Rappelons que depuis quelques années, le ministère en charge de l’Economie numérique et son partenaire, Huawei, organisent une formation spéciale sur le numérique au profit des jeunes congolais.