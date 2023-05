Congo Terminal vulgarise ses règles de sécurité

Le 28 avril 2023, à l’occasion de la journée mondiale de la santé et sécurité au travail, Congo Terminal a sensibilisé le personnel sur les 14 règles de sécurité et le comportement à adopter en cas d’accident au terminal à conteneurs.

Plus de 800 collaborateurs ont participé à ces actions qui mettent en avant le plan zéro accident.

Par une simulation d’écoulement d’un produit toxique, les équipes ont été sensibilisées sur les dispositions à prendre et les mesures de sécurité qui seraient déployées. Des Toolbox meeting axés sur les 14 règles de sécurité ont également eu lieu sur tous les sites de l’entreprise.

« La journée mondiale de la santé et sécurité au travail est l’occasion de rappeler notre politique sécurité/santé en entreprise et faire le bilan de notre stratégie. Revoir les axes qui ne fonctionnent pas et maintenir ceux qui fonctionnent. Car nous sommes en amélioration continue » précise Guy-Michel PASSI, Responsable HSE Congo Terminal.

Congo Terminal met l’humain au centre de ses activités. Par la prévention, l’entreprise veille au bien-être des collaborateurs, tout en les responsabilisant sur les aspects santé et sécurité de leurs activités. Ainsi, grâce à cette politique audacieuse et responsable, les collaborateurs sont plus impliqués, plus inclusifs et plus engagés.

A propos de Congo Terminal

Congo Terminal, filiale de AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur du terminal à conteneurs de Pointe-Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE), l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal emploie près de 900 collaborateurs congolais et mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.