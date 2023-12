Congo Terminal sensibilise sur les bonnes pratiques de conduite

Le 29 novembre 2023, Congo Terminal a sensibilisé plus de 400 personnes dont les chauffeurs et conducteurs d’engins portuaires sur la nécessité de respecter le code de la route et de faire les contrôles d’usage avant démarrage ( vérification des roues, embrayage, frein, clignotant, rétroviseurs, etc.).

Une action couplée à la journée africaine de la sécurité routière. Lors de cette sensibilisation, Guy Michel PASSI, Responsable HS/Sûreté, a également insisté sur l’application des consignes liées aux codes ISPS (sûreté portuaire) et Pedestrian Free Yard (terminal sans piétons) qui régissent la sécurité du personnel évoluant au Terminal à conteneurs.

A propos de Congo Terminal

Congo Terminal, filiale de AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur du terminal à conteneurs de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE), l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal emploie près de 900 collaborateurs congolais et mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.