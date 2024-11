Congo Terminal accélère la mise en œuvre de son projet d’extension du port de Pointe-Noire

Congo Terminal, filiale d’AGL et concessionnaire du terminal à conteneurs au sein du Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN) accélère la mise en œuvre de son ambitieux projet d’extension portuaire, qui va se traduire par un investissement de plus de 400 millions d’euros. L’objectif est d’anticiper l’évolution des capacités de transport maritime mondiales et de positionner Pointe-Noire comme la plateforme portuaire de référence de l’Afrique centrale.

Ainsi, Congo Terminal a signé début novembre avec China Road and Bridge Corporation (CRBC), un contrat pour la construction du nouveau quai du projet d’extension portuaire. C’est à la suite d’un appel d’offre international et d’un processus rigoureux de sélection que le groupe CRBC a été retenu. La qualité de son offre sur le plan technique ainsi que sa présence déjà importante au Congo et ses engagements en matière de local content ont constitué des atouts déterminants.

Dès le mois de mars 2024, des travaux de terrassement ont été engagés sur le Môle Est afin de créer un remblai supplémentaire de 9 ha s’ajoutant aux 18 ha existants et dans les prochaines semaines, une nouvelle étape sera franchie avec le démarrage des travaux de construction du nouveau quai.

Congo Terminal est pleinement engagé à mettre en service cette nouvelle plateforme portuaire début 2027. Ce projet innovant s’inscrit dans une dynamique positive et aura un impact majeur sur l’essor économique du pays, le développement des activités locales et la création d’emplois.

« Ce projet d’extension portuaire cristallise tous les standards d’un terminal moderne capable d’accueillir les plus gros porte-conteneurs. Il va créer 900 emplois supplémentaires, dynamiser les échanges économiques dans la sous-région et renforcer le positionnement du port de Pointe-Noire dans l’échiquier mondial contribuant ainsi à l’attractivité des investisseurs au Congo » explique Anthony SAMZUN, Directeur Général Congo Terminal.

La nouvelle plateforme portuaire sera dotée de 750 m de quai à une profondeur de -17m et d’un terre-plein de 27 hectares. Soucieux de son impact sur l’environnement, Congo Terminal Môle Est sera équipé essentiellement d’engins de manutention électrique : 5 portiques de quai STS, 15 portiques de parc eRTG et 30 tracteurs de parc eTT et disposera de 1 680 prises reefers. Le projet inclut aussi 4 000 m² de bâtiments.

A propos de Congo Terminal

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionné par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation