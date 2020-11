Congo : Steven Clinton dévoile son maxi single intitulé « Obongui »

« Obongui » est une ode à Dieu de quatre titres, qui mêle divers styles musicaux, notamment le gospel, slow, RNB, la rumba et le folklore congolais.

Chanteur et compositeur congolais, le frère Steven Clinton veut par ses cantiques célébrer les bienfaits du Seigneur et propager la bonne nouvelle de Jésus Christ. « Dieu apporte du réconfort à ceux qui sont désespérés. Il n’abandonne jamais ceux qui le regardent », a déclaré le chanteur.

Sous ses rythmes enchantés, « Obongui » fait la part belle à la louange et à l’adoration plutôt qu’aux lamentations. « Pendant longtemps, j’ai déploré le fait que notre musique est beaucoup plus basée sur des lamentations. Les gens se plaignent constamment, oublions quelquefois que Dieu attend aussi qu’on le loue et qu’on l’adore. Voilà pourquoi personnellement je mets beaucoup plus l’accent sur l’adoration et la louange », a fait savoir Steven.

Disponible sur toutes les plates-formes de téléchargement légal, « Obongui » met en perspective l’ADN musical d’Emma Clinton, qui compte poursuivre sa trajectoire de croissance dans cet univers musical.

La musique comme héritage

Issu d’une fratrie de six enfants, Elekinia Mayeme Steven Emma Clinton a été bercé par la musique dès sa tendre enfance. « Très tôt à l’église étant enfant, on chantait déjà à l’école du dimanche et pendant les festivités de la Nativité », a-t-il révélé. Dans cet élan, l’occasion de parfaire son talent se présente en 2009 alors qu’il prépare son baccalauréat. « J’ai été sollicité par le groupe de louange de mon église comme pianiste, étant donné que l’année précédente (2008), j’avais appris à pianoter par le truchement de mon père. Il avait acheté un piano pour faire de la musique, mais il ignorait que son fils allait en jouer et deviendrait pianiste un jour », a-t-il poursuivi. La musique semble être une histoire de famille chez Elekinia. « Parmi mes cinq frères et sœurs, trois sont également des chantres, sans oublier le précurseur, mon père. Lui aussi fait partie des chanteurs de la famille », a témoigné Steven.