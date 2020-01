Congo : signature d’un accord entre IRSEN et Green service

Le laboratoire de physique-chimie de l’environnement de l’Institut de recherche en sciences naturelles (IRSEN) et la société Green service ont conclu, un accord de partenariat en matière de recherche scientifique.

Lundi 30 décembre dernier à Brazzaville, IRSEN et Green service ont conclu un accord. Selon les termes de l’accord, le laboratoire, dirigé par Clobite Bouka Biona, se chargera d’exécuter tout type d’analyses chimiques et biologiques qui lui seront demandées par Green service et des tiers, dans la mesure de ses compétences techniques, des équipements disponibles et matériel consommable en stock.

Toute analyse que le laboratoire ne pourra pas réaliser sera faite par la société italienne LAV qui dispose de plusieurs certifications dont Iso.

Il faut le dire, la société Green service introduira les demandes des analyses et de la facturation auprès du laboratoire de physique-chimie de l’environnement pour l’échantillonnage, le conditionnement, l’émission des certificats d’analyses. Cette société de droit congolais, rappelons-le, est spécialisée dans la protection de l’environnement, la promotion de l’agriculture biologique, la recherche scientifique appliquée à l’agriculture et la gestion des déchets industriels. Elle est en activité depuis 2015 sur le site de traitement et stockage de boue de fond de bac de la Congolaise de raffinage (CORAF).