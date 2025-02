Congo : Sassou Nguesso veut inviter la RDC et le Rwanda à la table de dialogue

Le président de la république du Congo s’est exprimé dans un entretien accordé à France 24 ce lundi 17 février 2025.

Le conflit qui oppose la République Démocratique du Congo et le Mouvement du 23 mars (M23) au Nord-Kivu préoccupe la République du Congo voisine. Le président Sassou Nguesso craint la survenue d’une guerre régionale en Afrique de l’Est. Selon Brazzaville, la résolution de la guerre entre les rebelles du M23 appuyés par les Forces rwandaises et l’armée congolaise appuyée par les Forces sud africaines, l’Ouganda et le Burundi voisins nécessite la sagesse africaine.

Le chef de l’Etat congolais appelle à des négociations pour mettre un terme au conflit qui a déjà fait plus de 3 000 morts selon l’Organisation des Nations Unies. Denis Sassou Nguesso assure vouloir jouer un rôle dans le maintien des pourparlers pour parvenir à une sortie de crise au Nord Kivu. L’homme d’Etat est annoncé comme médiateur entre les deux parties en conflit après l’Angola dont la médiation a porté peu de fruits dans le cadre du retour à la paix.

Pour ce faire, l’autorité de Brazzaville compte sur sa proximité avec les chefs d’Etat rwandais, Paul Kagame, et congolais, Felix Tshisekedi. Il assure par ailleurs avoir déjà discuté de la question avec les deux présidents. Dans le cadre de la médiation, Sassou Nguesso poursuivra les discussions déjà engagées entre les deux parties. Alors que Kinshasa réclame des sanctions contre le Kigali, Brazzaville envisage de créer les conditions favorables à la rencontre entre le président de la RDC et celui du Rwanda.

Mais, il est à noter que la situation reste difficile à contrôler. Les éléments du groupe armé M23 avancent de plus en plus dans le pays de Tshisekedi. En janvier dernier, ils ont pris le contrôle de Goma, capitale du Nord-Kivu. Dimanche dernier, ils ont pris le contrôle de Bukavu, la capitale du Sud-Kivu. Les combattants du M23 demandent le retrait des forces ougandaises déployées en appui aux Forces congolaises.