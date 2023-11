Congo : reprise ce 11 novembre du championnat national direct Ligue1

Pour le président de la Fécofoot, Jean Guy Blaise Mayolas c’est une étape importante pour poser les bases de la professionnalisation du football congolais.

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) lance le championnat national direct Ligue 1 samedi 11 novembre 2023. L’annonce a été faite le 08 novembre dernier à Brazzaville par le président de la Fédération Jean Guy Blaise Mayolas.

Pendant cette annonce, Jean Guy Blaise Mayolas a rappelé aux responsables des clubs l’importance de cette étape de la compétition. Pour lui, c’est l’occasion pour les acteurs de cette discipline de fixer les bases de la professionnalisation du football congolais.

La Ligue nationale de football n’organisera plus le championnat seule, elle recevra l’appui d’un nouveau partenaire du nom de Avas Sport Evens, d’où l’importance de revoir l’organisation.

« La Linafoot, le partenaire et la Fécofoot, nous allons mettre un cadre de discussion jusqu’à ce que le syndicat des joueurs soit mis en place. Il fera partie de cette commission pour qu’ensemble nous établissons le minimum à payer à un joueur de telle sorte que celui qui signe la licence dans un club saura à quoi s’attendre », a souligné le président de la fédération, ajoutant que les clubs doivent avoir un compte bancaire et se faire immatriculer à la Caisse nationale de la sécurité sociale pour assurer une meilleure reconversion à ceux qui raccrocheraient prématurément les crampons à cause d’une grave blessure. « Nous devons faire en sorte que les footballeurs vivent de leur métier », a-t-il insisté.

Jean Guy Blaise Mayolas a rassuré les clubs que les négociations sont très avancées avec les sponsors ayant manifesté leur volonté de soutenir le championnat national. Avec les arbitres et les commissaires des matches, le président de la Fécofoot a insisté sur le respect du code d’éthique, notamment l’honnêteté et l’intégrité dans la prise des décisions pour convaincre le nouveau partenaire sur le réel niveau de l’arbitrage congolais.