Congo : renforcement des capacités des agents du ministère de la défense

A travers un séminaire qui s’est ouvert à Brazzaville mardi 14 novembre et va s’achever le 17 du mois en cours.

Les directeurs de l’administration et des finances des directions générales et centrales ainsi que des commandements organiques des Forces armées congolaises suivent un séminaire de renforcement de leurs capacités. Celui-ci va durer quatre jours, soit du 14 au 17 novembre 2023.

Pour ce deuxième module du séminaire, les apprenants vont suivre des leçons sur des thèmes tels que la démarche d’élaboration du cadre de dépense à moyen terme ; la présentation du canevas du cadre de dépense à moyen terme ; l’élaboration de la matrice du cadre logique ; la budgétisation des dépenses de fonctionnement ; la budgétisation des dépenses d’investissement ; et la budgétisation en mode autorisation d’engagement et crédits de paiement.

Ce séminaire sur le budget programme est placé sous la supervision de la direction générale de l’administration et des finances du ministère de la Défense avec l’appui technique des agents de la direction générale du plan et du budget. Il a été ouvert par le directeur général de l’administration et des finances du ministère de la Défense nationale, le commissaire général de 2e classe, Alain Eugène Aignan Mpara.