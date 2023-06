Congo-pollution plastique : plus de 1700 personnes élaborent un avant-projet d’accord

La deuxième session du Comité intergouvernemental de négociation (CIN) chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, notamment dans le milieu marin (CIN-2), a clôturé ses travaux, le 3 juin, dans la capitale française.

Plus de 1700 participants, dont plus de 700 délégués de 169 Etats membres et plus de 900 observateurs d’organisations non gouvernementales ont assisté à la session organisée par la France au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), à Paris. Cette deuxième session du CIN fait suite à la première qui s’est tenue à Punta del Este, en Uruguay, en novembre 2022.

Le président du CIN s’est vu confier à cet effet le mandat d’élaborer, avec l’appui du secrétariat du CIN, un avant-projet d’un accord avant la prochaine session qui doit avoir lieu à Nairobi, au Kenya, en novembre.

Le premier jour de la session, les Etats membres ont élu des représentants de la Géorgie, de l’Estonie, de la Suède et des États-Unis au bureau du CIN. A la suite de discussions relatives au droit de vote, ils sont également parvenus à un accord sur un paragraphe interprétatif concernant le projet de règlement intérieur s’appliquant de façon provisoire aux travaux du CIN. Au moment de clôturer officiellement la session, le président du CIN, Gustavo Meza-Cuadra Velásquez, a remercié le gouvernement français et l’Unesco pour l’organisation de cette session, ainsi que les Etats membres, les observateurs, les cofacilitateurs et les services d’appui ayant pris part aux discussions.