Congo : plus de deux millions FCFA pour la construction des ponts à Likouala

L’Association Ange vient de mobiliser 2 805 375 FCFA pour la construction des ponts sur les rivières Motaba à Sambala, et Ibenga à Bissambi, dans le département de la Likouala. Une cagnotte rassemblée à l’issue d’une collecte de fonds le 3 février dernier.

Lancée le 5 février 2022 à Brazzaville, cette opération de collecte de fonds s’était poursuivie dans la Cuvette, la Sangha, la Likouala ainsi qu’à Amiens, en France. « La quête de fonds lancée en vue d’encourager le gouvernement à construire les ponts de Sambala et Bissambi, dans les districts Dongou et Enyellé a permis de rassembler 2 805 375 FCFA, une somme logée dans les Mucodec dans un compte créé à cet effet. Nous attendons le lancement des travaux de construction de ces ponts pour que la somme soit remise à qui de droit tel que prévu dans notre démarche ».

Notons que l’association Ange qui autrefois était connu sous le label de l’ANLE, a mené plusieurs activités dans différents domaines en 5 années d’existence. Sur le plan sanitaire, la désormais Ange a organisé, en avril 2022, une campagne de santé pour tous à Impfondo, où plus de 1 600 personnes venues des différentes localités de la Likouala et de quelques pays limitrophes, dont la République démocratique du Congo, ont été prises en charge. Une campagne qui a connu la participation d’une équipe de médecins venue d’Europe, associée à ceux de Brazzaville et d’Impfondo, avec comme particularité l’opération de plus de 200 cas de hernies en une semaine.

Sur les plans culturel et sportifs, l’on note l’organisation des soirées culturelles, des tournois de football et la dotation des kits scolaires.