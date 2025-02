Congo : Pierre Ngolo interpelle le gouvernement sur les difficultés des Congolais

Dans son discours prononcé le 1er février à l’ouverture de la 5e session ordinaire administrative, le président du Sénat demande au gouvernement à trouver des solutions durables aux problèmes que rencontre les Congolais.

Pierre Ngolo a ouvert la 5e session ordinaire administrative du Sénat samedi 01er février 2025. Dans son discours d’ouverture, le président de la chambre haute est revenu sur maux auxquels la population est confrontée. Notamment la pénurie d’eau et de carburant, le manque d’électricité qui impacte le quotidien des Congolais depuis plusieurs mois le quotidien,

« La 5e session ordinaire administrative constitue le premier test pour améliorer notre environnement. La pénurie de carburant, les coupures intempestives d’eau et d’électricité ainsi que les tracasseries de transport nous engagent, avec l’exécutif, à tout entreprendre pour apporter les thérapies appropriées en vue de soulager la douleur de la population », a souligné Pierre Ngolo.

Le président du Sénat invite le gouvernement à trouver des solutions durables à la pénurie d’eau, d’électricité et de carburant qui sévit à Brazzaville et à travers le pays depuis de longs mois.

Onze affaires, parmi lesquelles sept projets de loi, une proposition de loi, une question orale au gouvernement avec débat et une question d’actualité sont inscrites à cette session qui s’achève le 10 avril prochain.

Il s’agit, entre autres, du projet de loi portant création de l’Agence congolaise des affaires maritimes ; du projet de loi portant création des zones économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de leur organisation; ainsi que les projets de loi portant protection et promotion des droits des personnes âgées et celles vivant avec handicap au Congo.

Le président du Sénat est revenu sur la crise qui prévaut à l’Est de la République démocratique du Congo. Il a condamné les attaques perpétrées récemment contre certaines ambassades à Kinshasa dont celle de la République du Congo. Pour la sortie de cette crise, il a exhorté les belligérants à privilégier la voie diplomatique.