Congo : ouverture d’une conférence sur l’assainissement urbain

Les acteurs doivent mettre en place des mécanismes pour assurer une collecte et gestion durable des ordures qui jonchent les rues des principales villes.

La conférence sur l’assainissement urbain s’est ouverte, ce lundi 3 février, à Brazzaville. Il est question « d’envisager une transformation profonde et structurée de l’approche de gestion des déchets en y intégrant les réalités locales ainsi que les exigences des objectifs de développement durable », à en croire Juste Désiré Mondélé, ministre de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier.

Les participants à cette conférence vont proposer une feuille de route qui prévoit, entre autres, la mise en œuvre d’une économie circulaire à travers la transformation et la valorisation des déchets ; la construction des centres de tri et de recyclage ; l’amélioration des voiries ; la promotion des technologies comme la bio-méthanisation et la pyrolyse des déchets plastiques.

Il est important de noter que Les deux principales villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire, font actuellement face à une importante crise de collecte des ordures ménagères. La crise des ordures qui s’est déclenchée depuis la fermeture en septembre dernier de la société Averda. L’entrepreneur turc qui devrait remplacer Averda n’a toujours pas totalement posé ses valises.

Selon le Premier ministre, les projets d’assainissement à réaliser avec l’appui de l’Agence française de développement concernant les villes de Pointe-Noire et de Brazzaville vont démarrer sous peu.