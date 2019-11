Congo : ouverture à Brazzaville du forum des Parlementaires d’Afrique Centrale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle

L’évènement se tient sous le thème « Une vision commune pour une alimentation et une nutrition améliorées à travers une agriculture durable ».

Le président congolais, Denis Sassou N’Guesso a ouvert ce mardi à Brazzaville, les travaux du premier forum des parlementaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle organisé par le Parlement du Congo en étroite collaboration avec le gouvernement congolais, la CEEAC, le Système des Nations Unies (FAO, PAM, OMS et UNICEF) sous le thème : « Une vision commune pour une alimentation et une nutrition améliorées à travers une agriculture durable ».

«J’exhorte nos partenaires au développement, notamment l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Programme alimentaire mondial, le Fonds international de développement agricole, à consolider davantage cette problématique transversale qui garantira la sécurité alimentaire en Afrique centrale. De même, nos États doivent s’enrichir des prescriptions internationales et se retrouver en bonne place au sein des dynamiques mondiales aux réponses aux défis alimentaires et nutritionnelles », a déclaré Denis Sassou N’Guesso avant de plaider pour une forte participation des femmes dans le processus de développement du monde rural.

Denis Sassou N’Guesso a aussi fustigé les obstacles liés à la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que le faible réseau routier censé faciliter le transport des produits vers les milieux urbains.

Selon lui, le pari de l’éradication de la faim au sein des pays ne pourra être tenu sans une intégration sous-régionale portée par une agriculture structurante, à vocation communautaire.

L’objectif visé par le présent forum qui se tiendra sur trois jours, est la création du réseau des alliances parlementaires de la sous-région Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la sous-région. Celui-ci s’inscrit dans l’objectif de développement durable 2 qui porte sur la Faim Zéro d’ici 2030.

Un comité technique sera mis en place, avec différentes commissions, pour assurer le suivi de tout le processus y compris la mise en œuvre des recommandations issues de ce forum présidé par le Secrétariat Général de la Présidence de la République.

Pour atteindre les objectifs suscités, le forum alternera entre présentations techniques et discussions en plénières et en groupes de travail.

Le forum s’articule autour de cinq sous thèmes à savoir : « Le législateur face à la problématique de la lutte contre la malnutrition », « Le parlementaire et la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle », « Investissement et financement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle: le rôle du parlementaire », « L’alliance parlementaire : un outil de mobilisation et de communication inter-acteurs », « Renforcer la coopération sous régionale pour mieux contrôler le marché alimentaire ».