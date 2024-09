Congo-Ouenzé : restructuration des membres des Comités de santé

Les membres des Comités de santé (Cosa) des quartiers 55 et 58 ont été désignés, le 11 septembre, à la mairie de Ouenzé.

Ce processus de restructuration des Cosa vise à favoriser l’accès de la population aux services de santé de qualité. Le Centre de santé intégré (CSI) de Jane-Vialle/Q55 et le CSI/Q58 sont désormais dotés de Cosa composés chacun d’un bureau de cinq membres élus pour trois ans.

Dans cette localité, les soignants sont souvent confrontés aux cas de paludisme surtout chez les enfants, les grippes et les maladies diarrhéiques. Les membres de la Cosa auront la charge d’accompagner le personnel soignant dans la gestion de deux centres de santé que dispose l’arrondissement 5, Ouenzé, et participer aux campagnes de sensibilisation de quelque 180000 habitants que compte cet arrondissement. Ils devront également le programme de vaccination et la distribution des kits sanitaires.

Pour rappel, la restructuration des Cosa au sein des CSI est prévue par le décret de 2020 n°2020-553. Une étude menée en 2018 par l’Observatoire congolais des droits des consommateurs (O2CD) a révélé la faible participation de la société civile et des communautés bénéficiaires dans la gestion du système sanitaire en République du Congo. Grâce à un financement de plus de 26 millions FCFA de l’ambassade de France au Congo, l’O2CD est engagé dans le processus de restructuration de douze comités de santé dans cinq districts sanitaires du pays.