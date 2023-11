Congo-octobre rose : le dépistage précoce est le début de la guérison

Le collectif « Who I’am » a organisé une conférence-débat le 28 octobre dernier à Pointe-Noire, pour sensibiliser la population sur les dangers du cancer du sein et de l’utérus.

Plusieurs activités ont meublé le mois d’octobre rose. A Pointe-Noire, le collectif « Who I’am », a organisé une conférence-débat le 28 octobre 2023, à Pointe-Noire. Il s’est agi de sensibiliser la population sur les risques et dangers liés au cancer du sein et au cancer l’utérus.

La directrice départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire, le docteur Victoire Aubierge Matondo Kimpamboudi, expliqué que grâce à un dépistage précoce, il est possible de guérir du cancer du sein et de l’utérus.

« Il faudrait penser descendre dans les marchés, les quartiers et les villages pour sensibiliser la population, notamment les personnes qui sont démunies et défavorisées. C’est cela notre nouvelle bataille », a-t-elle lancé.

C’est sur le thème « Unir nos voix et agir contre le cancer du sein et de l’utérus », que s’est tenue la conférence-débat organisé par le collectif « Who I’am ».