Congo-Nécrologie : les honneurs de la nation à Pierre Nzila

L’ex-président du Conseil départemental de la Cuvette Ouest a reçu mardi 21 novembre un dernier hommage de la nation.

Pierre Nzila a été inhumé au musée Marien-Ngouabi aux côtés d’autres grandes figures du Parti congolais du travail. Décédé le 25 octobre 2023, Pierre Nzila, président du Conseil départemental de la Cuvette Ouest jusqu’à sa mort, a reçu un dernier hommage de la nation. La cérémonie d’hommage a été présidé par président de la République, Denis Sassou N’Guesso.

Décédé le 25 octobre 2023, Pierre Nzila, président du Conseil départemental de la Cuvette Ouest jusqu’à sa mort. Il avait assumé les fonctions de ministre de l’Enseignement primaire et secondaire chargé de l’Alphabétisation, de 1997 à 2002. Il a été député de la circonscription d’Okoyo, entre 2002 et 2012, avant d’aller au Gabon en qualité d’ambassadeur du Congo, a rappelé le ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, donnant lecture de l’oraison funèbre.

Né le 22 septembre 1958 à Maloukou-Trechot dans le département du Pool, Pierre Nzila obtient son certificat d’études primaires élémentaires à Brazzaville avant de décrocher le baccalauréat au lycée technique puis une licence en mathématiques. L’illustre a mené sa carrière politique au sein du Parti congolais du travail.