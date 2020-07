Congo : Michel Innocent Peya élevé au rang de Doctor Honoris Causa à Lyon

Lors de la célébration d’un double événement à l’Ecole de Commerce de Lyon, l’écrivain-chercheur Michel Innocent Peya a reçu la distinction doctorale Honoris Causa.

C’était à l’occasion de la remise du trophée Gaïa 2020 de la Conférence internationale pour l’Afrique attribué à Denis Sassou N’Guesso, président du Congo, pays dans lequel est domicilié le Fonds bleu pour le développement durable du Bassin du Congo. Ce Fonds répond à de nombreuses exigences dont deux majeures pour cette sous-région d’Afrique : « préserver les forêts de cette zone du continent, deuxième réservoir de carbone du monde après celui du Bassin de l’Amazonie, tout en garantissant un développement économique permettant à population de la région d’améliorer sa qualité de vie ».

En parallèle de cette cérémonie, en tant qu’ambassadeur de la « la vision verte » chère au Chef de l’État Denis Sassou N’Guesso, et auteur, entre autres, de l’ouvrage « Le Fonds Bleu / Mécanisme de financement et de gestion du Bassin du Congo pour la protection de l’environnement mondial », Michel Innocent Peya a reçu la distinction de Doctor Honoris Causa, en présence de Michel Roussin, ancien ministre de la Coopération de France, Jean Claude Lassalle, directeur du Groupe de Presse le Progrès, Hervé Diaz, président de l’École de Commerce de Lyon, les députés Michel Terrot et Julien Aubert, Jean Jacques Ndomba le Géomètre, ancien international des Diables Rouges et de nombreuses personnalités institutionnelles africaines et françaises.

Pour l’ancien ministre de la Coopération, cette rencontre était essentielle compte tenu des efforts qui ont été fournis par le Congo depuis des années pour sensibiliser l’opinion internationale à ce problème de l’environnement. « Il fallait qu’ici à Lyon l’on reconnaisse les mérites de l’un des apôtres du développement durable et de l’ambassadeur, personne dont nous avons reconnu les travaux et élevé aujourd’hui au rang de Honoris Causa », s’est-il justifié.

Avant Michel Innocent Peya, cette distinction avait déjà honoré plusieurs personnalités dont Faustin-Archange Touadéra, Président de la République Centrafricaine, ou Clément Mouamba, Premier ministre de la République du Congo-Brazzaville, l’ayant reçu de Driss Guerraoui, il y a deux ans le mardi 6 février 2018 lui-même, Doctor Honoris Causa de l’École de Commerce de Lyon, établissement scolaire ouvert vers l’international, désireux d’entretenir un trait d’union déjà établi avec la République du Congo.

Profitant de son périple pour la promotion de la vulgarisation des idées protectrices de l’environnement, idées émises par le Chef de l’État Denis Sassou N’Guesso depuis plusieurs années, l’écrivain-chercheur s’est rendu entre autres, au siège de la Fondation Charles de Gaulle où les responsables ont réaffirmé la reconnaissance de Brazzaville, ancienne capitale de France Libre.