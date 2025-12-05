Congo-lutte contre le paludisme : début de la distribution des Milda à Brazzaville

La campagne vise à intensifier les efforts du pays dans la lutte contre cette maladie qui demeure l’un des principaux problèmes de santé publique.

Le ministère de la Santé et de la Population, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), a procédé, le 3 décembre, au lancement officiel de la campagne nationale de distribution de masse des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (Milda). La cérémonie s’est tenue à l’hôpital pédiatrique Marien-Ngouabi de Talangaï, en partenariat avec le Fonds mondial, en présence de plusieurs autorités locales et représentants des services sanitaires nationaux et internationaux.

Placée sous le thème « Dormons et faisons dormir nos familles sous la moustiquaire imprégnée, pour éviter le paludisme », cette campagne vise à intensifier les efforts du pays dans la lutte contre une maladie qui demeure l’un des principaux problèmes de santé publique au Congo.

Dans son allocution, le directeur départemental de la santé de Brazzaville, Jacques Achille Opango, a rappelé que la campagne ambitionne de contribuer à la réduction significative de la morbidité et de la mortalité liées au paludisme d’ici 2027. Elle s’adresse particulièrement aux ménages congolais, avec une attention particulière portée aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans, les plus vulnérables face à la maladie.

Les chiffres restent préoccupants : le paludisme représente 46 % des consultations, 33 % des hospitalisations et 26 % des décès enregistrés dans les structures sanitaires du pays. D’où la nécessité d’un accès massif aux moustiquaires imprégnées, reconnues comme l’un des moyens les plus efficaces de prévention.

L’objectif fixé par le ministère est ambitieux : atteindre au moins 90 % des ménages congolais et faire en sorte que 80 % de la population dorme sous une moustiquaire imprégnée. Pour y parvenir, la distribution se déroulera en plusieurs phases.

La première étape concerne les arrondissements de Talangaï, Madibou, Mfilou, ainsi que Kintélé et l’île Mbamou. La seconde phase couvrira le reste du pays, avec l’appui du Catholic Relief Services, partenaire technique chargé de soutenir la mise en œuvre de la campagne.

Le ministère de la Santé a également insisté sur l’importance d’une utilisation correcte des Milda pour garantir leur efficacité. Les ménages sont invités à étendre la moustiquaire à l’ombre pendant 24 heures avant la première utilisation, puis à la laver au savon tout en évitant absolument les détergents ou l’eau de javel, qui pourraient dégrader l’insecticide.