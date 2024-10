Congo : l’UCESA tient son assemblée générale à Brazzaville

La capitale congolaise sert de cadre du 08 au 09 octobre 2024, à l’assemblée générale de l’Union des conseils économiques et sociaux et institutions assimilées d’Afrique (UCESA), et à la Conférence sur les enjeux environnementaux et le développement durable en Afrique.

Une vingtaine de pays sont réunis dans la capitale congolaise ce mardi 08 octobre. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’assemblée générale de l’Union des conseils économiques et sociaux et institutions assimilées d’Afrique (UCESA), et de la Conférence sur les enjeux environnementaux et le développement durable en Afrique.

En prélude en cette rencontre, une conférence de presse a été animée le 7 octobre à Brazzaville. Le secrétaire général du Conseil économique social et environnemental (CESE), Wilfrid Magloire Obili face aux journalistes a rappelé les enjeux de ces deux rencontres qui seront organisées en partenariat avec la fondation chilienne Meri.

Selon Wilfrid Magloire Obili, l’assemblée générale de l’UCESA qui se tiendra jusqu’au 09 octobre, permettra aux participants d’examiner, entre autres, le rapport d’activités, le projet de plan stratégique, les projets de révision des statuts et d’adhésion d’un nouveau membre, en occurrence le Zimbabwe.

Créée à Cotonou au Benin en 2001, l’UCESA a, entre autres missions, mettre en œuvre une dynamique en vue d’une implication effective des Conseils économiques sociaux ou Institutions similaires (CES-IS) dans le processus d’intégration africaine ; œuvrer au rapprochement entre les pays africains pour la constitution d’entités économiques et sociales cohérentes et viables.