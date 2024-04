Congo : l’opposition conteste les résultats du recensement de la population

Pour Pascal Tsaty Mabiala, leader de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), ces résultats ne correspondent pas à la réalité du terrain.

La ministre du Plan, de la statistique et de l’intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a révélé les résultats du cinquième Recensement général de la population et de l’habitation (Rgph-5). Selon ces données officielles, la population de la République du Congo a doublé, elle passe de 3,7 millions en 2007 à 6 millions 142 180 habitants en 2023. On note une croissance annuelle moyenne de 3,2% et aussi une répartition équilibrée entre hommes et femmes, qui est respectivement de 49,7% et 50,3% de la population totale.

Cependant, Pascal Tsaty Mabiala, chef de file de l’opposition et leader de UPADS, remet en question l’exactitude des chiffres du Rgph-5. Il évoque des écarts significatifs entre certains départements, notamment une augmentation discutable en Likouala et une sous-estimation dans la Bouenza.

L’opposant au régime de Denis Sassou N’Guesso insiste sur l’importance d’une analyse approfondie pour garantir l’exactitude des données et une représentation fidèle de la population congolaise. Il exprime son désir de collaborer avec le gouvernement pour examiner les anomalies détectées et apporter des correctifs.