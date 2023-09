Congo : Li Yan entend promouvoir la coopération

La nouvelle ambassadrice de Chine en République du Congo a faite cette promesse à son arrivée à Brazzaville lundi 24 septembre 2023.

La République du Congo reçoit une nouvelle ambassadrice de Chine. La diplomate est arrivée dans la capitale congolaise lundi. Sa première promesse forte est de faire rayonner l’amitié traditionnelle sino-congolaise et à promouvoir activement la coopération entre les deux pays.

« La coopération pragmatique entre nos deux pays donne des résultats fructueux, et joue un rôle important dans l’amélioration des paysages économique et social et du bien-être de la population locale », a déclaré la diplomate chinoise lors d’une réception organisée en son honneur à l’aéroport de Brazzaville par le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères André Poh.

L’ambassadrice dit avoir beaucoup d’attentes pour promouvoir les relations bilatérales sino-congolaises dans le cadre du partenariat de coopération stratégique global Chine-Congo.

Li Yan s’est également engagée à intensifier les échanges et les communications avec les autorités compétentes congolaises, à promouvoir la coopération pragmatique sur tous les plans et à donner un nouvel élan à la transformation et à l’amélioration de la coopération économique et commerciale entre la République du Congo et la Chine.