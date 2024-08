Congo : l’histoire de Brazzaville projetée le 04 octobre

La 2e édition de l’évènement culturel « La Nuit de Brazza » se tiendra, le 4 octobre 2024.

Célébrités, autorités, fans de la musique, de la danse urbaine et traditionnelle, artistes musiciens, humoristes, danseurs et autres se retrouveront vendredi 04 octobre 2024, dans la capitale congolaise. Ce sera en faveur de la 2e édition de « La nuit de Brazza ». L’évènement est organisé par une agence de communication et de production évènementielle, OnyCom, représentée par Norel Obambi, le promoteur de la soirée.

A cette soirée de gala, l’histoire de de Brazzaville sera projetée. Autres animations qui meubleront la nuit de Brazza, prestation musicale, la danse urbaine et traditionnelle, la prestation d’humour, la prestation théâtrale, défilé de mode, la promotion des marques et produits et bien d’autres.

La soirée de gala La nuit de Brazza qui se tiendra au pavillon Joséphine, coïncide avec la célébration du 144e anniversaire de la ville de Brazzaville.