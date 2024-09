Congo : les travaux du Datacenter national exécutés à plus de 60%

C’est ce qu’on retient de la visite du chantier le 20 septembre, du ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Léon Juste Ibombo.

Financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 13 millions de dollars, l’ouvrage pourrait être livré au gouvernement à la fin du mois de décembre. Le ministre des Postes, Léon Juste Ibombo s’est rendu sur le site vendredi 20 septembre, pour constater l’état d’avancement des travaux.

Le nouveau Datacenter national est construit sur le site de l’UAPT en face du camp la milice dans le deuxième arrondissement Bacongo. C’est un immeuble moderne de trois niveaux avec sous-sol. Il comprendra des salles serveurs, de contrôle, de supervision, de réunion, de conférence ainsi qu’un local technique devant abriter les équipements d’énergie et de climatisation.

Les travaux de construction ont été confié à une entreprise chinoise. L’objectif du projet est de garantir la souveraineté et la sécurité numérique et électronique du Congo et de la sous-région.