Congo : les prix fiscaux des hydrocarbures atteignent près de 54 000 FCFA le baril au troisième trimestre 2026

Réunis du 7 au 9 septembre à Brazzaville, les experts du Comité de fixation des prix des hydrocarbures ont arrêté les prix fiscaux des cinq produits pétroliers.

Les prix fiscaux des hydrocarbures produits en République du Congo sont fixés pour le troisième trimestre 2026. Au terme de trois jours de travaux, du 7 au 9 septembre à Brazzaville, le Comité de fixation des prix des hydrocarbures a établi les valeurs de référence des cinq produits concernés.

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Présidée par le ministre des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, cette réunion ordinaire trimestrielle a permis aux experts d’examiner l’évolution du marché pétrolier international, le comportement des bruts ainsi que la cohérence des données de vente déclarées par les sociétés pétrolières. Les discussions ont également porté sur la détermination des prix fiscaux applicables au troisième trimestre de l’année.

À l’issue des échanges, les experts sont parvenus à un consensus sur les prix des cinq hydrocarbures produits au Congo.

Le Nkossa Blend arrive en tête, avec un prix fixé à 94,067 dollars le baril, soit environ 53 626 FCFA. Il est suivi du Djeno Mélange, arrêté à 91,180 dollars, soit près de 51 980 FCFA le baril.

Le Yombo s’établit à 89,765 dollars le baril, l’équivalent d’environ 51 173 FCFA. Pour les produits gaziers, le Nkossa Butane est fixé à 46,793 dollars, soit près de 26 676 FCFA, tandis que le Nkossa Propane est évalué à 32,983 dollars, correspondant à environ 18 803 FCFA.

Selon les chiffres communiqués, la moyenne trimestrielle des prix arrêtés pour cette période s’élève à 91,510 dollars le baril, soit environ 52 168 FCFA. Le différentiel trimestriel moyen ressort, quant à lui, à -6,240 dollars le baril, soit près de -3 557 FCFA.

Ces résultats tiennent compte des évolutions du marché pétrolier international et des données déclarées par les sociétés pétrolières opérant dans le pays. Pour le ministre de tutelle, le consensus obtenu à l’issue des travaux constitue un motif de satisfaction, dans un environnement mondial marqué par des tensions géopolitiques susceptibles d’influencer les cours des hydrocarbures.