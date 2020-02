Congo : les partenaires multilatéraux appelé à soutenir l’intégration sous régionale

L’appel a été lancé le 17 février à Brazzaville, par le ministre de l’Aménagement, de l’équipement du territoire et des Grands travaux, Jean Jacques Bouya.

Le ministre de l’Aménagement, de l’équipement du territoire et des Grands travaux, Jean Jacques Bouya a souligné le 17 février à Brazzaville que la rencontre avec les partenaires techniques et le corps diplomatique accrédité au Congo, était une opportunité de sensibiliser ces derniers sur la mobilisation de financement des projets d’infrastructures de transport.

« Cette rencontre prélude à la journée du 19 mars 2020 qui sera axée sur la table ronde pour le financement des projets d’infrastructures en Afrique centrale. Cette table ronde vise à mobiliser 2 milliards d’euros pour une première phase des projets du programme d’investissement prioritaires 2020-2024. Au total 20 milliards d’euros seront mobilisés pour financer de 12 projets à l’horizon 2030 » a fait savoir Jean Jacques Bouya lors des échanges avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux.

Parmi ces projets figurent, la construction du pont -rail entre Kinshasa et le Congo Brazzaville, la réhabilitation de la route Ouesso-Bangui-N’Djemena et l’aménagement fluviaux et portuaires sur le fleuve Congo et ses affluents Oubangui-Sangha.

Après l’échange, les représentants de différents partenaires présents à cette rencontre ont réitéré leur volonté à soutenir le pays financièrement pour la réalisation desdits projets. La concrétisation de ces projets stimulera le libre-échange continental Africain.

Cette table ronde pour le financement des projets d’infrastructures en Afrique centrale qui se déroulera le 19 mars à Brazzaville réunira les pays comme la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la République du Tchad et la République du Congo.