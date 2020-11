Congo : les jeunes appelés à utiliser profitablement les réseaux sociaux

Le ministère de la Jeunesse et de l’Education civique a lancé un appel le 23 novembre à l’endroit des jeunes afin qu’ils tournent le dos à la délinquance juvénile observée ces derniers temps sur les réseaux sociaux.

« Nous invitons vivement les jeunes élèves à une utilisation profitable et honorable des réseaux sociaux dans l’intérêt de leur réussite scolaire aujourd’hui pour mieux envisager l’avenir », a déclaré la ministre en charge du département, Destinée Hermella Doukaga.

« … Certains spectacles honteux se seraient déroulés dans ce qui s’apparenterait à des lieux d’apprentissage », a-t-elle déploré, soulignant que l’avenir de la jeunesse n’est ni dans le banditisme, ni dans les comportements déviants.

Destinée Hermella Doukaga a également invité les jeunes congolais à une prise de conscience et au respect des valeurs morales et civiques.

Selon elle, la loi 4-2000 du 14 juin 2000 portant protection de l’enfant en République du Congo renseigne que « tout enfant a des devoirs envers ses parents ; sa famille ; la société et toute autre communauté légalement reconnue, ainsi qu’envers la communauté internationale. A cet effet, l’enfant doit, entre autres, respecter l’identité et les valeurs nationales ; observer les règles établies par la société, la communauté, la République et la communauté internationale ».

La ministre de la Jeunesse et de l’Education civique a aussi interpellé les responsables des établissements scolaires publics et privés quant à prendre leurs responsabilités dans le cadre du suivi de l’encadrement des jeunes.

« L’école étant le lieu par excellence de l’élévation de la conscience citoyenne ne saurait en aucun cas se convertir en moulin à déviances multiformes … », a-t-elle lancé, évoquant le rôle des parents et des familles dans l’éducation des enfants.