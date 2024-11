Congo : les frais de création et de formalisation des entreprises réduites de 75%

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la 6e étape de la caravane de l’entrepreneuriat qui a été lancée mardi 19 novembre à Owando.

Des jeunes porteurs de projets sont appelés à saisir l’opportunité relative à la réduction de 75% des frais de création et de formalisation de leurs entreprises. Un appel lancé par la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l’Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo.

« Le projet « Un jeune, une entreprise » qui a pour thème « Jeunes, osez entreprendre », consiste à créer, sur une période de douze mois, 10 000 entreprises, en subventionnant les formalités administratives de création d’entreprise à hauteur de 75% du montant de la taxe unique de création pour les entreprises individuelles », a fait savoir la ministre.

Le directeur général de l’Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises (ADPME), Aimé Blanchard Linvani, explique qu’au lieu de s’acquitter de la somme de 100 000 FCFA qui est le montant de la taxe unique, ces jeunes entrepreneurs ne paieront que la somme de 25 000 FCFA pour créer leurs entreprises.

On se souvient que la première étape de la caravane de l’entrepreneuriat avait été lancée le 19 mars dernier à Ignié, dans le département du Pool. Elle s’est poursuivie à Kintélé dans le même département puis à Djambala, Gamboma et Ngo dans les Plateaux. Après Owando, dans la Cuvette, le tour reviendra à Oyo d’accueillir cette caravane qui se poursuivra à Ouesso et Pokola dans la Sangha ; Impfondo et Epéna dans la Likouala.