Congo : les élèves reprennent le chemin de l’école

Elèves et enseignants ont renoué lundi 06 janvier 2025, avec les cours après les congés de fêtes de noël et de nouvel an.

C’est parti pour la rentrée du deuxième trimestre cours dans les différents établissements d’enseignement publics et privés. Elèves et enseignant se sont retrouvés lundi 06 janvier après un arrêt consacré aux fêtes de fin d’année 2024.

Dans plusieurs établissements le corps enseignement, le personnel administratif et les élèves ont répondu à ce coup d’envoi du 2eme trimestre de l’année scolaire 2024-2025. Selon vox.cg, au Collège d’enseignement général Angola Libre, les enseignants n’ont pas perdu le temps, les cours de physique chimie et mathématiques étaient déjà dispensés en classe de 6ème et 3ème.

« La rentrée scolaire est une réussite au CEG Angola Libre, les élèves sont arrivés dès 7 heures, nous avons procédé à la levée des couleurs et prodigué quelques conseils aux apprenants avant de les répartir dans les différentes salles de classe où ils ont pris part au cours » déclare le directeur du CEG Angola Libre, Gervais Sangou à vox.cg.