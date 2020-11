Congo : les designers ont rendez-vous le 19 décembre à Brazzaville

Le défilé de mode « Black fashion Night » est un évènement qui regroupe les designers et créateurs pour apporter une touche particulière à l’accomplissement de leur travail.

Les stylistes congolais travaillent sur le projet. Ils confectionnent les habits en tachées noires avec des touches exceptionnelles. Ces tenues tachetées seront présentées au grand public. « Ces designers font des choses incroyables poussant les mécènes de croire à leur savoir-faire », a signifié Lionel Djimbi, organisateur de la rencontre.

Chaque créateur a un thème qu’il développe et qui lui permet de se différencier des autres. « Le styliste ramène une touche noire dans le pagne, c’est-à-dire un élément qui est visible mais qu’on ne peut s’imaginer, c’est comme une découverte », a fait savoir Lionel Djimbi.

L’évènement se tiendra le 19 décembre 2020, à Edmond hôtel, à Brazzaville. Il sera honoré de la présence de plusieurs stylistes. Cette édition a pour but de découvrir les talents de jeunes créateurs. « Aujourd’hui, nous avons pu faire déplacer une dame qui œuvre dans le monde de la boutique depuis Paris. Elle a ramené toute une collection pour assister à ce défilé. La participation à cet évènement se fait par réservation. Nous visons plus les amoureux de la mode », a expliqué Lionel Djimbi.

Parmi les invités, il y a également les artistes musiciens, Shaga Racky de Brazzaville, un rappeur évoluant dans un style américain et Teddy Benzo de Pointe-Noire, considéré comme étant l’un des rappeurs les plus en vogue au Congo-Brazzaville. Ces artistes vont égayer le public à travers les sonorités américaine et congolaise, mais aussi les morceaux inédits qui feront à coup sûr plaisir à l’assistance. C’est une occasion pour l’artiste Shaga Racky de présenter son single intitulé « Real Monster »

« Nous les avons invités pour animer ce grand évènement. J’en profite de l’occasion pour inviter les Congolais à venir voir, aimer et découvrir », a indiqué Lionel Djimbi.