Congo : les candidats aux examens d’Etat retournent à l’école

Deux mois après la fermeture des écoles au Congo en raison de la crise sanitaire causée par l’épidémie de nouveau coronavirus, les candidats aux différents examens d’Etat ont renoué mardi 02 juin, avec le chemin de l’école.

La reprise des cours, tant pour les établissements publics que privés, intervient quelques semaines après le déconfinement progressif par pallier décidé le 16 mai dernier par le gouvernement congolais qui a imposé le port obligatoire de masque dans les milieux publics fermés et ouverts.

Elle doit obéir, selon lui, au strict respect des mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination suivant un protocole sanitaire pour tous les établissements scolaires. Pour éviter la contamination dans ces établissements, le ministère de l’Enseignement a procédé à la désinfection des écoles et au dépistage des enseignants.

Selon le ministre de l’Enseignement primaire et secondaire, Anatole Collinet Makosso, ces cours dureront six semaines et visent à rattraper le troisième trimestre qui devait en principe commencer le 6 avril. L’objectif, a-t-il indiqué, est de boucler la totalité de l’année scolaire qui n’a pu se faire du fait du confinement.

« Pour ce troisième trimestre qui reprend ce 2 juin, il sera question de réviser les notions des deux premiers trimestres et de finaliser le dernier trimestre avant la tenue, en mi-juillet, des examens d’Etat », a précisé Collinet Makosso.