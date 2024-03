Congo : les assisses nationales du numérique se tiendront en avril

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) apportera son expertise technique à l’organisation de l’évènement.

La capitale congolaise, Brazzaville abritera les assisses nationales du numérique en début du mois d’avril prochain. Pour la réussite de l’organisation de l’évènement, le Pnud propose son appui technique. Le sujet a été évoqué entre le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Léon Juste Ibombo, et la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry, le 13 mars à Brazzaville.

« Cette audience était l’occasion pour moi d’écouter le ministre sur la vision du gouvernement en matière de transformation numérique, les outils déjà mis en place, les perspectives et programmes des différents projets en cours, en vue de voir dans quelle mesure on pourrait apporter notre accompagnement à l’ensemble des partenaires et à l’Etat », a indiqué la représentante du Pnud au Congo, Adama Dian Barry dans un extrait tiré d’adiac-congo.com.

Pour le ministre de l’Economie numérique, les fondamentaux du Pnud cadrent avec ceux du gouvernement en ce qui concerne le Plan d’action 2022-2026.