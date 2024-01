Congo : l’entreprise Induco apporte son assistance aux sinistrés des inondations

Des matelas, bâches, draps, moustiquaires, chaussures en plastique sont entre autres ce qui constituait le don de l’entreprise.

Le ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l’Action humanitaire a reçu des kits de la part de l’entreprise Induco. Constitué de matelas, bâches, draps, moustiquaires, et chaussures, ces kits vont servir à la prise en charge des victimes des inondations qui sévissent dans les départements de la Likouala, de la Sangha, de la Cuvette, des Plateaux, de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Niari et du Kouilou.

C’est une réponse à l’appel lancé par le gouvernement aux partenaires, le 3 janvier dernier. La ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, avait eu un échange avec les partenaires du Congo, notamment les agences du système des Nations unies et les ambassadeurs. Il était question au cours de cette rencontre d’énumérait les besoins dans le cadre d’une réponse humanitaire d’urgence en faveur des victimes des récentes inondations. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’action de l’entreprise Induco.

Le bilan des inondations fait état de dix-sept morts, notamment dans les départements de la Likouala et de la Cuvette, six disparus, 61842 ménages touchés, 346 000 hectares de terre inondées, 361 villages, 36 quartiers des principales agglomérations.